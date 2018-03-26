Фавр решил покинуть "Ниццу"

Теги ниццалюсьен фавр

Фавр решил покинуть "Ниццу"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр определился со своим будущим, сообщает France Football.

По сведениям издания, 60-летний швейцарский специалист решил покинуть свой пост и уже начал переговоры с руководством клуба о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до лета 2019 года.

Напомним, что в услугах Фавра заинтересованы "Бавария" и дортмундская "Боруссия". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов