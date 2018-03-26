Фавр решил покинуть "Ниццу"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр определился со своим будущим, сообщает France Football.

По сведениям издания, 60-летний швейцарский специалист решил покинуть свой пост и уже начал переговоры с руководством клуба о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до лета 2019 года.

Напомним, что в услугах Фавра заинтересованы "Бавария" и дортмундская "Боруссия". | http://soccernews.ru