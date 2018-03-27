Фавр сам выплатит "Ницце" три миллиона евро, чтобы возглавить "Баварию" или "Боруссию"



Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр принял решение покинуть клуб, сообщает France Football.

По сведениям издания, швейцарский специалист сам выплатит клубу три миллиона евро за досрочное расторжение контракта. Тренер собирается вернуться в Бундеслигу, где к нему проявляют интерес дортмундская "Боруссия" и "Бавария".

Ранее 60-летний специалист работал в Германии с "Гертой" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.

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