Фавр: "Считаю, что "Ницца" сыграла неплохо, мы создавали моменты и в первом, и во втором тайме"
Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр считает, что его команде не повезло в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" (0:1).
"Считаю, что мы сыграли неплохо, команда создавала моменты и в первом, и во втором тайме. Но в эти хорошие моменты мы не забивали, а в итоге пропустили на контратаке. Мы старались, сыграли неплохо, но этого оказалось мало.
Проблема в том, что мы не забиваем. Если бы не штанги и перекладины, то добились бы лучшего результат. Хотя после домашнего поражения нам было тяжело. Я испытываю сожаление по итогам двух встреч. Нам не хватило реализации моментов. В чем проблема? Нам надо больше создавать моментов. В первом матче мы должны были вести 3:0, и я сожалению, что так не вышло. Нам надо быть практичными. Но после 2:3 дома сложно было на что-то рассчитывать", - приводят слова Фавра российские СМИ.
Не пропустите: Второй пошел: "Локомотив" обыгрывает "Ниццу" и выходит в 1/8 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 36 тура
-
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
-
Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала
-
За счет выездного гола "Динамо" выбивает АЕК и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Зенит" уверенно обыгрывает "Селтик" и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
Штёгер: "Нам немного повезло в матче с "Аталантой"
-
Натхо пока не определился со своим будущим
-
"Челси" отказался от приобретения Алекса Сандро
-
Комбаров прокомментировал смерть полицейского в Бильбао
-
Три российских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы в третий раз в истории
-
Таски получил травму бедра в игре с "Атлетиком"
-
"Анжи" подписал голкипера "Арарата"
-
Бэйл точно покинет "Реал" летом
-
Зобнин: "Бились, старались, но увы, не хватило совсем чуть-чуть"
-
Полиция Бильбао: "Сейчас мы не можем обвинять в смерти полицейского российских болельщиков"
-
Президент Ла Лиги: "Российские ультрас не должны были приезжать в Бильбао"
-
Венгер: "В первом тайме мы были слишком самоуверенными, не хватало концентрации"
-
В УЕФА решительно осудили беспорядки в Бильбао (видео)
-
Скончался полицейский, госпитализированный во время стычки фанатов "Атлетика" и "Спартака"
-
Турнир прогнозов: анонс 37 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 36 тура
-
Иммобиле - четвертый футболист из топ-5 лиг, забивших не менее 30 голов этом сезоне
-
Каррера: "Порадовало все. Кроме вылета "Спартака" из Лиги Европы"
-
Россия сократила отставание от Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА
-
Отступные за Серхи Роберто вторые по величине в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1