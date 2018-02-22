Фавр: "Считаю, что "Ницца" сыграла неплохо, мы создавали моменты и в первом, и во втором тайме"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр считает, что его команде не повезло в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" (0:1).

"Считаю, что мы сыграли неплохо, команда создавала моменты и в первом, и во втором тайме. Но в эти хорошие моменты мы не забивали, а в итоге пропустили на контратаке. Мы старались, сыграли неплохо, но этого оказалось мало.

Проблема в том, что мы не забиваем. Если бы не штанги и перекладины, то добились бы лучшего результат. Хотя после домашнего поражения нам было тяжело. Я испытываю сожаление по итогам двух встреч. Нам не хватило реализации моментов. В чем проблема? Нам надо больше создавать моментов. В первом матче мы должны были вести 3:0, и я сожалению, что так не вышло. Нам надо быть практичными. Но после 2:3 дома сложно было на что-то рассчитывать", - приводят слова Фавра российские СМИ.

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