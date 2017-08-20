Фавр: "Я вообще ничего не знаю о возможном уходе Сери"

Наставник "Ниццы" Люсьен Фавр прокомментировал возможный уход хавбека Жан-Мишеля Сери в "Барселону".

"Скоро будет достигнута договоренность о трансфере Жан-Мишеля Сери в "Барселону"? Вы это серьезно? Не могу представить себе жизнь без Сери. Пока слухи не утихнут, мы, как и многие другие клубы, не можем расслабиться. У меня нет к нему вопросов касательно отношения к делу в последних матчах команды. Больше ничего не могу сказать на этот счет. Я вообще ничего не знаю о его возможном уходе" - приводит слова Фавра L'Equipe.

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