Файзулин анонсировал скорое возвращение на поле
Полузащитник питерского "Зенита" Виктор Файзулин анонсировал скорое возвращение на поле.
Напомним, что 31-летний хавбек из-за проблем со здоровьем не играет с сентября 2015 года.
"Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в самом ближайшем будущем" - цитирует Файзулина официальный сайт клуба.
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