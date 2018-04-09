Файзулин анонсировал скорое возвращение на поле

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Файзулин анонсировал скорое возвращение на поле

Полузащитник питерского "Зенита" Виктор Файзулин анонсировал скорое возвращение на поле.

Напомним, что 31-летний хавбек из-за проблем со здоровьем не играет с сентября 2015 года.

"Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в самом ближайшем будущем" - цитирует Файзулина официальный сайт клуба.

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