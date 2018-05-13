Файзулин объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин принял решение завершить карьеру.

"Ухожу из футбола. На сто процентов. Но остаюсь жить в Петербурге, буду заниматься бизнесом, у меня есть один футбольный проект. Какой именно - не хочу говорить", - приводят слова Файзулина российские СМИ.

Стоит отметить, что хавбек не выходил на поле с сентября 2015 из-за серьезной травмы.

32-летний Файулин выступал за "Зенит" с 2008 года, провел за клуб 229 матчей и забил 26 мячей. Ранее играл за "Океан", "СКА-Хабаровск" и нальчикский "Спартак". За сборную России сыграл 24 матча и забил четыре мяча. Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА.

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