Файзулин охарактеризовал сборную Кореи

Теги республика кореявиктор файзулин

Файзулин охарактеризовал сборную КореиПолузащитник питерского "Зенита" Виктор Файзулин охарактеризовал сборную Южной Кореи.

"Как охарактеризую стиль корейцев? Он от тренера зависит, но вообще корейцы - очень цепкие ребята. Может быть, у них нет ярких звезд, но они играют командой и каждый - надежен. Интересно будет посмотреть субботний матч. И на нашу сборную, в частности. Пока не понятна направленность, то есть в каком стиле играет наша сборная. Хочется увидеть какую-то цельность", - цитирует 31-летнего хавбека SportBox.

Напомним, Черчесов высказался о вратарской позиции в сборной. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов