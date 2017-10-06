Файзулин охарактеризовал сборную Кореи

Полузащитник питерского "Зенита" Виктор Файзулин охарактеризовал сборную Южной Кореи.

"Как охарактеризую стиль корейцев? Он от тренера зависит, но вообще корейцы - очень цепкие ребята. Может быть, у них нет ярких звезд, но они играют командой и каждый - надежен. Интересно будет посмотреть субботний матч. И на нашу сборную, в частности. Пока не понятна направленность, то есть в каком стиле играет наша сборная. Хочется увидеть какую-то цельность", - цитирует 31-летнего хавбека SportBox.

Напомним, Черчесов высказался о вратарской позиции в сборной. | soccernews.ru