Файзулин рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Виктор Файзулин раскрыл подробности своей постфутбольной жизни.

"У меня всё хорошо, занимаюсь делами, смотрю футбол. Бизнес идёт хорошо. Ездим за грибами, радуемся жизни - словом, нахожусь в полной гармонии с собой. Спасибо болельщикам за тёплые слова в мой адрес, мне очень приятно. Всем привет и наилучшие пожелания. Главное - здоровья!" - сказал 34-летний экс-хавбек.

Напомним, что Файзулин объявил о завершении карьеры в мае 2018 года после почти трёхлетнего отсутствия на поле из-за проблем со здоровьем.

Футболисту пришлось уйти из футбола из-за артроза коленного сустава, который стал следствием нескольких травм крестообразных связок.

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