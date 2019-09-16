Файзулин рассказал, как он относился к шуткам о своей смерти

Теги зенит санкт-петербургвиктор файзулин

Файзулин рассказал, как он относился к шуткам о своей смерти

Бывший полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин заявил, что он смеялся над шутками о своей смерти. Хавбек в последний раз выходил на поле в 2015 году, но ушел из "Зенита" и завершил через три года. Некоторые фанаты шутили, что футболист на самом деле умер, а за него получают зарплату другие люди.

"Я ни от кого не прятался, всегда был на связи. А потом пошли эти мемы: мол, Файзулин умер и так далее. Ну прикольно, иногда смешно, я с самоиронией к этому относился.

Я делал все, что зависело от меня, под нож шесть раз лег. С каждой операцией надеялся на лучшее. Если бы не надеялся, то и не делал бы ничего. А я верил", - приводят слова Файзулина российские СМИ.

Файзулин выступал за "Зенит" с 2008 по 2018 годы. Всего он провел за клуб 230 матчей, забил 26 голов и отдал 28 результативных передач. В составе петербургского клуба хавбек трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России, трижды - Суперкубок России, а также Кубок УЕФА.

Не пропустите: "Зенит" прибыл в Лион на первый матч группового этапа Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ

"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов