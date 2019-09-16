Файзулин рассказал, как он относился к шуткам о своей смерти

Бывший полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин заявил, что он смеялся над шутками о своей смерти. Хавбек в последний раз выходил на поле в 2015 году, но ушел из "Зенита" и завершил через три года. Некоторые фанаты шутили, что футболист на самом деле умер, а за него получают зарплату другие люди.

"Я ни от кого не прятался, всегда был на связи. А потом пошли эти мемы: мол, Файзулин умер и так далее. Ну прикольно, иногда смешно, я с самоиронией к этому относился.

Я делал все, что зависело от меня, под нож шесть раз лег. С каждой операцией надеялся на лучшее. Если бы не надеялся, то и не делал бы ничего. А я верил", - приводят слова Файзулина российские СМИ.

Файзулин выступал за "Зенит" с 2008 по 2018 годы. Всего он провел за клуб 230 матчей, забил 26 голов и отдал 28 результативных передач. В составе петербургского клуба хавбек трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России, трижды - Суперкубок России, а также Кубок УЕФА.

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