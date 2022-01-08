Файзулин сравнил "Зенит" со "Спартаком" образца 1990-х годов

Фото твиттер "Зенита"

Бывший хавбек питерского "Зенита" Виктор Файзулин считает, что нынешнему поколению "сине-бело-голубых" ещё далеко до "Спартака" образца 1990-х годов в плане доминирования в чемпионате России.

"Тогда "Спартак" был вообще единоличным лидером и никого близко не было рядом. Фрагментами выскакивали "Алания", "Ротор", но это были эпизоды. Похожа та футбольная эпоха на нынешнюю, но "красно-белые" были большим гегемоном. Не такое явное преимущество сейчас у "Зенита" над остальными, как у "Спартака" в 90-е", - сказал Файзулин.

Напомним, что "Зенит" уже три раза подряд выиграл РПЛ и лидирует в текущем розыгрыше после 18 туров.

Что касается "Спартака", то они только раз не стали чемпионами в период с 1992 по 2001 год - в 1995-м титул взяла "Алания".

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