Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России"

Теги спартак москвалеонид федунфк сочи

Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун после матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2) эмоционально высказался о результате встречи.

Отметим, что "красно-белые" вели в счете большую часть матча. Однако "Сочи" сумел отыграть пропущенные голы, реализовав два пенальти: на 15-й и 90-й минутах. Оба 11-метровых вызвали споры.

"Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу", - цитирует Федуна "СЭ".

Не пропустите: "Спартак" упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи"

"Спартак" упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов