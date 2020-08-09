Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун после матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2) эмоционально высказался о результате встречи.

Отметим, что "красно-белые" вели в счете большую часть матча. Однако "Сочи" сумел отыграть пропущенные голы, реализовав два пенальти: на 15-й и 90-й минутах. Оба 11-метровых вызвали споры.

"Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу", - цитирует Федуна "СЭ".

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