Федецкий может продолжить карьеру в Польше

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Федецкий может продолжить карьеру в Польше

Бывший защитник "Дармштадта" Артём Федецкий в ближайшее время может присоединиться к новой команде.

Как сообщают украинские СМИ, 32-летний футболист близок к переходу в польскую "Термалику". Не исключено, что о трансфере будет объявлено уже сегодня.

Напомним, что контракт Федецкого с "Дармштадтом" истёк по завершении прошлого сезона и сейчас он является свободным агентом.

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