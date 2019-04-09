Федецкий - об отказе московскому клубу: "Думали, я раздвину ножки и рвану, не на того нарвались"

Теги карпаты львовартём федецкий

Федецкий - об отказе московскому клубу: "Думали, я раздвину ножки и рвану, не на того нарвались"

Защитник львовских "Карпат" Артём Федецкий признался, что у него было выгодное предложение от российского клуба, но он его отклонил.

"У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения - очень хороший. Но не всё считается в деньгах. Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет. Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались", - сказал 33-летний игрок в эфире ютуб-канала "Трендец".

Федецкий является воспитанником донецкого "Шахтёра". Помимо "горняков" выступал за киевский "Арсенал", "Харьков", "Карпаты", "Днепр" и "Дармштадт".

Футболист придерживается националистических взглядов и винит Россию в украинском кризисе.

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