Федецкий отказался переходить в "Термалику"

Бывший защитник "Дармштадта" Артём Федецкий не перейдёт в "Термалику", сообщают украинские СМИ.

32-летнего футболиста не устроила зарплата, которую предлагал ему польский клуб.

Напомним, что контракт Федецкого с "Дармштадтом" истёк по завершении прошлого сезона и сейчас он является свободным агентом.

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