Федецкий перешёл в "Карпаты"

"Карпаты" на своём официальном сайте объявили о переходе бывшего защитника "Дармштадта" Артёма Федецкого.

32-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с львовским клубом контракт до лета 2019 года.

Напомним, что Федецкий уже выступал за "Карпаты" на правах аренды с 2009 по 2012 год.

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