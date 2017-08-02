Федецкий перешёл в "Карпаты"

Теги карпаты львовартём федецкий

Федецкий перешёл в "Карпаты"

"Карпаты" на своём официальном сайте объявили о переходе бывшего защитника "Дармштадта" Артёма Федецкого.

32-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с львовским клубом контракт до лета 2019 года. 

Напомним, что Федецкий уже выступал за "Карпаты" на правах аренды с 2009 по 2012 год.

Не пропустите: Федецкий отказался переходить в "Термалику". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Сталь Каменское 3 6
4 Ворскла 3 6
5 Мариуполь 3 5
6 Олимпик Донецк 3 5
7 Верес Ровно 3 3
8 Звезда Кропивницкий 3 2
9 Заря Луганск 3 2
10 Александрия 3 2
11 Карпаты Львов 3 1
12 Черноморец Одесса 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов