Федерации футбола Испании изменила формат Кубка Короля

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Федерации футбола Испании изменила формат Кубка Короля

Сегодня было принято решение об изменении формата Кубка Испании.

Как сообщает Football Espana, по новым правилам в 1/16 и 1/8 финала победитель будет определяться в одной игре вместо двух. Изменения вступят в силу с сезона 2019/20.

Отметим, что за данные изменения, которые сократят количество игр в Кубке, выступали все топ-клубы Примеры.

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