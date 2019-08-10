Федерация футбола Англии ведёт расследование касательно игрового номера Руни

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Федерация футбола Англии ведёт расследование касательно игрового номера Руни

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни ещё не перешёл в "Дерби Каунти", а уже столкнулся с проблемами.

Как сообщает The Telegraph, Федерацию футбола Англии заинтересовал игровой номер 33-летнего футболиста, который он выбрал в новой команде.

В ФА подозревают, что цифра "32" на спине форварда - это реклама спонсора "баранов" букмекерской компании 32Red.

Если это удастся доказать, то Руни придётся сменить номер, поскольку, по правилам федерации, ни один отдельный рекламный элемент на футболке не может превышать площадь в 100 квадратных сантиметров. 

Напомним, что экс-игрок сборной Англии присоединится к "Дерби Каунти" в январе 2020 года.

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