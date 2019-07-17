Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси в матче Кубка Америки

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Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси в матче Кубка Америки

Федерация футбола Аргентины пытается оспорить удаление капитана национальной сборной Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в КОНМЕБОЛ было направлено официальное письмо с просьбой отменить красную карточку, полученную 32-летним форвардом.

Напомним, что звёздный футболист был удалён в матче за третье место на Кубке Америки-2019 за стычку с Гари Меделем.

Также у Месси возникли проблемы с КОНМЕБОЛ из-за публичной критики организации. За это ему грозит до двух лет дисквалификации.

Не пропустите: Аргентинский суд посоветовали Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ. | http://soccernews.ru
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