Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси в матче Кубка Америки
Федерация футбола Аргентины пытается оспорить удаление капитана национальной сборной Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в КОНМЕБОЛ было направлено официальное письмо с просьбой отменить красную карточку, полученную 32-летним форвардом.
Напомним, что звёздный футболист был удалён в матче за третье место на Кубке Америки-2019 за стычку с Гари Меделем.
Также у Месси возникли проблемы с КОНМЕБОЛ из-за публичной критики организации. За это ему грозит до двух лет дисквалификации.
Не пропустите: Аргентинский суд посоветовали Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ. | http://soccernews.ru
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