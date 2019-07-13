Федерация футбола Аргентины приняла решение по Скалони
Лионель Скалони остается на посту главного тренера сборной Аргентины.
Как сообщает Goal.com, с наставником будет продлен контракт до 2022 года. Нынешнее соглашение рассчитано до конца текущего года.
Таким образом, Скалони будет готовить Аргентину к играм квалификации ЧМ-2022.
Скалони тренирует сборную с лета 2018 года. Под его руководством аргентинцы завоевали бронзовые медали Кубка Америки-2019.
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