Федерация футбола Аргентины приняла решение по Скалони

Лионель Скалони остается на посту главного тренера сборной Аргентины.

Как сообщает Goal.com, с наставником будет продлен контракт до 2022 года. Нынешнее соглашение рассчитано до конца текущего года.

Таким образом, Скалони будет готовить Аргентину к играм квалификации ЧМ-2022.

Скалони тренирует сборную с лета 2018 года. Под его руководством аргентинцы завоевали бронзовые медали Кубка Америки-2019.

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