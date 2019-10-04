Федерация футбола Азербайджана подаст жалобу в УЕФА из-за инцидента с флагом Нагорного Карабаха
Произошедший во время матча Лиги Европы между "Дюделанжем" и "Карабахом" инцидент станет предметом разбирательства.
В первом тайме игры над полем пролетел дрон с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Из-за этого гостевая команда ушла в подтрибунное помещение и поединок пришлось приостановить.
Федерация футбола Азербайджана сочла случившееся политической провокацией и попросила УЕФА принять меры.
Напомним, что официальный Баку считает Нагорно-Карабахскую республику своей территорией, оккупированной Арменией.
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