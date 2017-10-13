Федерация футбола Чили намерена пожаловаться на сборные Колумбии и Перу, которые, вероятно, специально свели свой очный матч в рамках последнего тура квалификации ЧМ-2018 к ничьей.

Как сообщает Goal.com, чилийские функционеры хотят использовать скандальное видео с этого поединка в своей апелляции в ФИФА.

Велика вероятность, что Колумбия и Перу будут наказаны. При этом не исключается, что обе команды могут лишиться права принять участие в Чемпионате Мира в России. | http://soccernews.ru