Федерация футбола Чили намерена пожаловаться на сборные Колумбии и Перу

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Федерация футбола Чили намерена пожаловаться на сборные Колумбии и Перу

Федерация футбола Чили намерена пожаловаться на сборные Колумбии и Перу, которые, вероятно, специально свели свой очный матч в рамках последнего тура квалификации ЧМ-2018 к ничьей.

Как сообщает Goal.com, чилийские функционеры хотят использовать скандальное видео с этого поединка в своей апелляции в ФИФА.

Велика вероятность, что Колумбия и Перу будут наказаны. При этом не исключается, что обе команды могут лишиться права принять участие в Чемпионате Мира в России. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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