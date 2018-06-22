Федерация футбола Египта намерена обжаловать судейство в матче со сборной России

Федерация футбола Египта намерена обжаловать судейство в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной России.

"Арбитр принял ряд несправедливых решений. Он не использовал систему VAR, когда Маруан Мохсен упал в штрафной - там был явный пенальти. Кроме того, при первом пропущенном голе Ахмед Фатхи получил очевидный толчок. Мы используем своё право подать жалобу и потребуем соответствующего расследования" - сказал президент египетской федерации Хани Абу-Рида.

Напомним, что матч, который завершился уверенной победой россиян со счётом 3:1, обслуживал парагвайский судья Энрике Касерес.

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