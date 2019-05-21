Федерация футбола Франции нашла замену Дешаму
Федерация футбола Франции готовится к возможному уходу Дидье Дешама с поста тренера сборной.
Как сообщает Daily Record, в случае ухода Дешама, следующим наставником сборной Франции может стать Кристоф Гальтье из "Лилля". Отмечается, что первые переговоры с 52-летним специалистом уже прошли.
Напомним, что Дешам является одним из главных кандидатов на пост тренера "Ювентуса".
В этом сезоне "Лилль" под руководством Гальтье обеспечил себе второе место в Лиге 1.
Читайте также: "Ювентус" хочет видеть на посту главного тренера Дидие Дешама. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27