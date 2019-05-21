Федерация футбола Франции нашла замену Дешаму

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Федерация футбола Франции нашла замену Дешаму

Федерация футбола Франции готовится к возможному уходу Дидье Дешама с поста тренера сборной.

Как сообщает Daily Record, в случае ухода Дешама, следующим наставником сборной Франции может стать Кристоф Гальтье из "Лилля". Отмечается, что первые переговоры с 52-летним специалистом уже прошли.

Напомним, что Дешам является одним из главных кандидатов на пост тренера "Ювентуса".

В этом сезоне "Лилль" под руководством Гальтье обеспечил себе второе место в Лиге 1.

Читайте также: "Ювентус" хочет видеть на посту главного тренера Дидие Дешама. | http://soccernews.ru
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