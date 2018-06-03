Федерация футбола Франции не собирается менять Дешама на Зидана
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ прокомментировал слухи о возможной смене тренера сборной.
"Может быть, Зидан завтра вообще возглавит "Ювентус", я ничего не знаю. Не создавайте ажиотаж на пустом месте, это несерьезно. В следующем году у меня не будет никаких переговоров с Зиданом. Если мы увидимся, то можем пообщаться, но у Дидье Дешама соглашение до 2020 года, и он останется в сборной до этого времени. А может и дольше" - приводит слова Ле Грэ FourFourTwo.
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