Федерация футбола Франции записала проморолик к первому полуфиналу ЧМ

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Федерация футбола Франции записала проморолик к первому полуфиналу ЧМФедерация футбола Франции записала проморолик к первому полуфиналу Чемпионата Мира в России, в котором "трехцветным" будет противостоять национальная команда Бельгии.

Не пропустите: превью к матчу Франция - Бельгия. | soccernews.ru

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