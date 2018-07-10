Федерация футбола Франции записала проморолик к первому полуфиналу ЧМ

Федерация футбола Франции записала проморолик к первому полуфиналу Чемпионата Мира в России, в котором "трехцветным" будет противостоять национальная команда Бельгии.

Montez le son !

C'est ce soir qu'on joue notre place en Finale de la Coupe du Monde

Qui est prêt à vibrer avec nous devant France / Belgique à 20h00 sur @TF1 !? #FiersdetreBleus #FRABEL pic.twitter.com/40OfZIo1m1 — Equipe de France (@equipedefrance) 10 июля 2018 г.

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