Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов

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Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов

Официальная страница Федерации футбола Грузии в Facebook опубликовала фотографии игроков и фанатов, которые провели антироссийские акции на матчах национального чемпионата.

Игроки нескольких грузинских клубов в матчах 19-го тура чемпионата Грузии вышли на поле в футболках с надписью: "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией".

Напомним, что в последние дни грузины протестуют из-за выступлений депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

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