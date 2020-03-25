Федерация футбола Испании готовит огромную сумму для помощи клубам

Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что испанским клубам будет выделена финансовая помощь.

"Мы вели переговоры с финансовыми организациями. Если Ла Лига хочет, то все обсудим. Мы хотим добиться предоставления кредитной линии в размере 500 миллионов евро", - приводит слова Рубиалеса Marca.

Напомним, что первыми идею помощи клубам начали продвигать в английской футбольной лиги.

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