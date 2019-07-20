Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону"

Королевская федерация футбола Испании приступила к расследованию трансфера Антуана Гризманна в "Барселону".

Напомним, что пожаловался на каталонцев президент "Атлетико" Энрике Сересо. По его словам, "Барселона" подписала с игроком контракт еще в марте, когда его клаусула составляла 200 миллионов евро.

Напомним, что каталонцы дождались июля и приобрели игрока за 120 миллионов евро. Таким образом, "матрасники" требуют от "Барсы" еще 80 миллионов евро.

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