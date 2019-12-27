Федерация футбола Испании наказала "Райо Вальекано" за инцидент с Зозулей

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Федерация футбола Испании наказала "Райо Вальекано" за инцидент с Зозулей

Федерация футбола Испании вынесла вердикт по ситуации вокруг матча Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете".

Напомним, что ультрас мадридской команды скандировали оскорбления в адрес украинского форварда Романа Зозули, называя его "нацистом". В итоге арбитр принял решение прервать встречу.

Согласно указу федерации, матч будет доигран, но при пустых трибунах. Дата и время пока неизвестны.

Кроме того, "Райо Вальекано" оштрафован на 18 тысяч евро. Также клуб обязали закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча. 

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Комментарии

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lesnovsky

Роман, главное сейчас не переходи в Серию А... Там еще хуже.. Там - нездоровый эгоизм... Не рискуй... А то и ты им заболеешь... Эпидемия там страшная пошла... Особенно в Турине...

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Дмитрий Владимирович
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