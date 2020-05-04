Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями

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Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями

Финал Кубка Испании сезона-2019/20 состоится с болельщиками. Об этом сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании.

В финале встретятся "Атлетик" и "Реал Сосьедад". Ранее команды подали совместное прошение с просьбой провести матч со зрителями тогда, когда болельщикам можно будет посещать стадионы. На данный момент все розыгрыши отменены из-за пандемии коронавируса.

Дата финала пока неизвестна. Изначально финал Кубка Испании должны был быть сыгран 18 апреля.

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