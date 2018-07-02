Федерация футбола Испании определилась с кандидатами на должность главного тренера сборной

Королевская испанская футбольная федерация определилась с кандидатами на должность нового главного тренера своей сборной.

Так, в шорт-лист претендентов на замену нынешнему временному наставнику "красной фурии" Фернандо Йерро вошли: Кике Санчес Флорес (без клуба), Луис Энрике (без клуба), Мичел (без клуба), Пако Хемес (без клуба), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Марселино Гарсия Торал ("Валенсия"), Унаи Эмери ("Арсенал") и Роберто Мартинес (Бельгия).

Напомним, после Чемпионата Мира сразу пять игроков сборной Испании могут объявить о завершении международной карьеры. | soccernews.ru