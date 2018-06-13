Федерация футбола Испании определилась с новым главным тренером национальной сборной.

Как сообщает радиостанция Cadena SER, "Фурию Роху" возглавит наставник молодёжной сборной Испании Альберт Селадес.

По информации источника, помогать ему будет спортивный директор национальной команды Фернандо Йерро, который ранее работал в тренерском штабе "Реала" при Карло Анчелотти и безуспешно руководил "Реалом Овьедо".

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