Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" по "делу Гризманна"
Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" за переговоры с нападающим Антуаном Гризманном, когда он был игроком "Атлетико", сообщает Marca.
По сведениям издания, сумма трансфера составила 300 евро. При этом, был отменен вариант наказания с закрытием трибун домашнего стадиона "Барселоны" на один из матчей.
Напомним, что 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно. Каталонский клуб заплатил за футболиста полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. "Атлетико" требовал от каталонцев еще 80 миллионов его, мотивируя это тем, что "Барселона" вела переговоры с форвардом в тот момент, когда его отступные составляли 200 миллионов. Впрочем, позже "матрасники" отказались от претензий.
В нынешнем сезоне Гризманн провел за "Барселону" семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
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|6
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|6
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|Гранада
|6
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|Реал Мадрид
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|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|5
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Хетафе
|5
|6
|13
|Реал Вальядолид
|6
|6
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|Валенсия
|5
|5
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|Алавес
|5
|5
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|Сельта Виго
|5
|5
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|Мальорка
|6
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|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
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|Леганес
|6
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