Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" по "делу Гризманна"

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Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" по "делу Гризманна"
Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" за переговоры с нападающим Антуаном Гризманном, когда он был игроком "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, сумма трансфера составила 300 евро. При этом, был отменен вариант наказания с закрытием трибун домашнего стадиона "Барселоны" на один из матчей.

Напомним, что 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно. Каталонский клуб заплатил за футболиста полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. "Атлетико" требовал от каталонцев еще 80 миллионов его, мотивируя это тем, что "Барселона" вела переговоры с форвардом в тот момент, когда его отступные составляли 200 миллионов. Впрочем, позже "матрасники" отказались от претензий.

В нынешнем сезоне Гризманн провел за "Барселону" семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Mutaloff
Mutaloff

Похоже Барсу в Испании любят больше всего!Все наказания смягчают!

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