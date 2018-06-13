Федерация футбола Испании помогла "Реалу" сэкономить два миллиона евро

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Федерация футбола Испании помогла "Реалу" сэкономить два миллиона евро

"Реал" не будет платить Федерации футбола Испании компенсацию в размере двух миллионов евро за Хулена Лопетеги, сообщает AS.

По сведениям издания, после своего увольнения из сборной Испании специалист больше не связан с ней контрактными обязательствами. Следовательно "Реалу" не нужно платить за него отступные.

При этом, 51-летний Лопетеги пока только договорился с "Реалом" о трехлетнем контракте, но еще не подписал его.

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Комментарии
Максим

Это что первый тренер в истории ЧМ, который решил уйти из сборной после ЧМ? Или чем обусловлена такая тупость от федерации и подставить свою сборную за два дня до старта на Мундиале?

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Strateg

Реал классно "помог" сборной, по-царски

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перец

Бизнес по пересовский

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