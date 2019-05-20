Федерация футбола Испании прекратила сотрудничество с Adidas, которое длилось с 1981 года

Федерация футбола Испании (RFEF) расторгла соглашение с Adidas.

Как сообщили в RFEF, Adidas не соответствует критериям законности, прозрачности и справедливости. Федерация уже занялась поиском нового технического спонсора.

Отметим, что действующее соглашение было рассчитано до 2026 года. Стороны сотрудничали с 1981 года.

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