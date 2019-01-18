Федерация футбола Испании приняла решение по "Барселоне" в Кубке Короля

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Федерация футбола Испании приняла решение по "Барселоне" в Кубке Короля

"Барселона" не будет исключена из розыгрыша Кубка Испании, сообщает Marca.

По сведениям источника, Федерация футбола Испании изучила жалобу "Леванте" на каталонский клуб за неправомерное использование в первом матче (2:1) защитника Хуана Брандариза. Принято решение, что жалоба была подана с опозданием, поэтому нет оснований принимать ее во внимание.

Таким образом, "Барселона" продолжит выступление в национальном кубке.

Напомним, что "Барселона" является рекордсменом Кубка Испании, выиграв трофей 30 раз. Последние четыре года каталонцы неизменно становились обладателями трофея.

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