Федерация футбола Испании сообщила о вылете "Реала" из Кубка Короля

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Федерация футбола Испании сообщила о вылете "Реала" из Кубка Короля

Федерация футбола Испании на своём официальном сайте сообщила о вылете мадридского "Реала" из Кубка Короля, сообщает AS.

По сведениям издания, на интернет-ресурсе организации появилась информация о том, что в следующий раунд турнира вышла "Фуэнлабрада", однако спустя несколько минут эта ошибка была исправлена.

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