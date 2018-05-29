Федерация футбола Испании выпустила официальное заявление по травме Карвахаля

Федерация футбола Испании выпустила официальное заявление по травме защитника "Реала" Дани Карвахаля.

У 26-летнего футболиста выявлено повреждение задней поверхности бедра. Однако, несмотря на это, правый фулбек "сливочных" присоединится к "Фурии Рохе" на тренировочном сборе и будет восстанавливаться на базе национальной команды.

В федерации уточнили, что Карвахаль по-прежнему может поехать на ЧМ-2018, но окончательное решение по этому поводу будет принято позднее.

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