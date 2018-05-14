Федерация футбола Италии анонсировала скорое назначение Манчини тренером сборной

Комиссионер Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил о скором назначении Роберто Манчини наставником сборной.

"Сейчас мы работаем над деталями. Можем сказать, что Манчини возглавит сборную Италии. Мы удовлетворены" - цитирует Фаббричини Football Italia.

Напомним, что сборная Италии пропустит предстоящий Чемпионат Мира в России.

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