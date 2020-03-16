Федерация футбола Италии настаивает на переносе Евро-2020

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что будет инициировать перенос Чемпионата Европы 2020 года.

"Мы предложим УЕФА перенести Евро. Попытаемся доиграть сезон в Серии А, потому что так будет честнее и правильнее, учитывая те огромные инвестиции и убытки, которые несут наши клубы", - цитирует функционера Sky Sports.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса итальянский чемпионат приостановлен как минимум до 3 апреля, но, учитывая эпидемиологическую ситуацию, пауза может затянуться.

Матч-открытие Евро-2020 запланирован на 12 июня. Игра должна состояться в Риме. Помимо Италии континентальное первенство пройдёт ещё в 11 странах.

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