Федерация футбола Италии оценила шансы Анчелотти возглавить сборную

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Федерация футбола Италии оценила шансы Анчелотти возглавить сборную
Заместитель комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакурта опроверг информацию о переговорах с Карло Анчелотти, с целью назначить его на пост главного тренера сборной Италии.

"Анчелотти прилетал в Рим личным причинам. Мы просто встретились с ним в отеле. Мы не говорили с ним о сборной Италии, наш разговор был о другом. Но я могу сказать, что мы рассматриваем его кандидатуру, также как и других. Наш крайний срок назначения нового тренера сборной 20 мая и мы не будем спешить", - приводит слова Костакурты Sport.sky.it.

Ранее сообщалось, что зарплата Анчелотти в сборной Италии составит пять миллионов евро в год. Также на этот пост претендуют Клаудио Раньери ("Монако"), Роберто Манчини ("Зенит") и Антонио Конте ("Челси").

Не пропустите: Анчелотти близок к назначению в сборную Италии. | http://soccernews.ru

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