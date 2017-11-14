Федерация футбола Италии определила первого кандидата на замену Вентуре

Теги италияджампьеро вентуракарло анчелотти

Федерация футбола Италии определила первого кандидата на замену Вентуре

Федерация футбола Италии определила первого кандидата на замену нынешнему главному тренеру национальной сборной Джампьеро Вентуре.

Как сообщает Bild, в ближайшее время руководство федерации намерено провести переговоры с экс-наставником "Баварии" Карло Анчелотти.

Напомним, что сборная Италии сенсационно не сумела пробиться на ЧМ-2018.

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