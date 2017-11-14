Федерация футбола Италии определила первого кандидата на замену Вентуре

Федерация футбола Италии определила первого кандидата на замену нынешнему главному тренеру национальной сборной Джампьеро Вентуре.

Как сообщает Bild, в ближайшее время руководство федерации намерено провести переговоры с экс-наставником "Баварии" Карло Анчелотти.

Напомним, что сборная Италии сенсационно не сумела пробиться на ЧМ-2018.

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