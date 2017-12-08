Федерация футбола Италии планирует организовать прощальный матч Буффона

Федерация футбола Италии планирует организовать прощальный матч для голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, игра состоится по окончании нынешнего сезона в Турине на "Ювентус Стэдиум" или в Парме на "Эннио Тардини".

Ожидается, что в прощальном матче Буффона сборная Италии сыграет с Швейцарией, Голландией, Польшей или Ирландией.

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