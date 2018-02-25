Федерация футбола Италии поделилась информацией о поиске нового тренера для сборной

Итальянская федерация футбола прокомментировала поиск нового наставника для сборной.

"Никому пока не отдаем приоритета, у всех равные шансы. В выборе имен могут быть сюрпризы, мы пока не решили, кого назначить" - приводит слова представителя Федерации Football Italia.

Напомним, что осенью был отправлен в отставку Джампьеро Вентура, который не смог вывести сборную на ЧМ-2018.

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