Федерация футбола Италии рассматривает кандидатуры четырех специалистов на замену Вентуре

Федерация футбола Италии рассматривает кандидатуры четырех специалистов на замену главному тренеру своей национальной сборной Джампьеро Вентуре.

Так, в шорт-лист претендентов вошли Карло Анчелотти (без клуба), Антонио Конте ("Челси"), Роберто Манчини ("Зенит") и Массимилиано Аллегри ("Ювентус"). Приоритетным же вариантом в ФФИ рассматривается кандидатура первого.

Напомним, Вентура хочет получить свыше 2,5 миллиона евро за досрочное расторжение с ним контракта. | soccernews.ru