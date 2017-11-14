Федерация футбола Италии рассматривает кандидатуры четырех специалистов на замену Вентуре

Теги италияджампьеро вентуракарло анчелоттимассимилиано аллегриантонио контероберто манчини

Федерация футбола Италии рассматривает кандидатуры четырех специалистов на замену ВентуреФедерация футбола Италии рассматривает кандидатуры четырех специалистов на замену главному тренеру своей национальной сборной Джампьеро Вентуре.

Так, в шорт-лист претендентов вошли Карло Анчелотти (без клуба), Антонио Конте ("Челси"), Роберто Манчини ("Зенит") и Массимилиано Аллегри ("Ювентус"). Приоритетным же вариантом в ФФИ рассматривается кандидатура первого.

Напомним, Вентура хочет получить свыше 2,5 миллиона евро за досрочное расторжение с ним контракта. | soccernews.ru

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