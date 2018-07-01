Федерация футбола Колумбии опубликовала официальную информацию по травме Хамеса

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Федерация футбола Колумбии опубликовала официальную информацию по травме Хамеса

Федерация футбола Колумбии опубликовала официальную информацию по травме ведущего полузащитника национальной сборной Хамеса Родригеса.

По итогам медицинского обследования у 26-летнего футболиста не выявлено разрыва камбаловидной мышцы голени, диагностирован только незначительный отёк.

Таким образом, Хамес сможет сыграть против сборной Англии в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Матч состоится 3 июля.

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