Федерация футбола Марокко требует от Аргентины разъяснений по поводу неучастия Месси в предстоящем товарищеском матче

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) опубликовала заявление касательно того, что Лионель Месси не примет участия в товарищеской игре.

"Мы получили уведомление о том, что Лионель Месси пропустит товарищескую игру против нашей сборной из-за повреждения. Нам сообщили, что он травмировался в игре против Венесуэлы (1:3) и вернулся в "Барселону".

FRMF просит разъяснений от аргентинской федераций футбола об отсутствии Месси в предстоящей игре. Хотим напомнить, что по договору Аргентина должна играть основным составом", - сказано в заявлении.

Напомним, что товарищеская игра между Марокко и Аргентиной состоится 26 марта.

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