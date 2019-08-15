Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины

1 Теги нигерияукраина

Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины

Федерация футбола Нигерии в твиттере неправильно изобразила флаг Украины.

Пресс-служба Нигерии перепутала жёлтый и синий цвета, показав их в неправильном порядке.


Матч состоится 10 сентября в Днепре.

Уже известно, кто заявлен на встречу от сборной Нигерии:

Вратари: Икечукву Езенва, Францис Узохо, Мадука Окойе.

Защиники: Кенет Омеруо, Леон Балогун, Уильям Эконг, Тайрон Эбуехи, Ола Айна, Чидози Авазьем, Семи Аджайи, Джамилу Коллинз.

Полузащитники: Уилфред Ндиди, Огенекаро Этебо, Алекс Ивоби, Келечи Ихеаначо, Джойи Арибо.

Нападающие: Ахмед Муса, Самуэль Калу, Мозес Симон, Хенри Оньекуру, Пол Онуачу, Самуэль Чуквуэзе, Виктор Осимхен.

А еще: Женщина впервые отсудила мужской матч под эгидой УЕФА, у "Ливерпуля" проблемы с обороной, а "Челси" не так плох, как кажется: выделяем главные итоги Суперкубка УЕФА | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Ну все пипец теперь ''правый сектор'' обьявит войну НИГЕРИИ.

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