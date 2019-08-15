Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины
Федерация футбола Нигерии в твиттере неправильно изобразила флаг Украины.
Пресс-служба Нигерии перепутала жёлтый и синий цвета, показав их в неправильном порядке.
List of invited @NGSuperEagles players for the International Friendly against #Ukraine National Team on September 10, 2019. #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/hE3A5WQXvx— The NFF (@thenff) 14 августа 2019 г.
Матч состоится 10 сентября в Днепре.
Уже известно, кто заявлен на встречу от сборной Нигерии:
Вратари: Икечукву Езенва, Францис Узохо, Мадука Окойе.
Защиники: Кенет Омеруо, Леон Балогун, Уильям Эконг, Тайрон Эбуехи, Ола Айна, Чидози Авазьем, Семи Аджайи, Джамилу Коллинз.
Полузащитники: Уилфред Ндиди, Огенекаро Этебо, Алекс Ивоби, Келечи Ихеаначо, Джойи Арибо.
Нападающие: Ахмед Муса, Самуэль Калу, Мозес Симон, Хенри Оньекуру, Пол Онуачу, Самуэль Чуквуэзе, Виктор Осимхен.
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