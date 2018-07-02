Федерация футбола Сенегала выдвинула требование ФИФА на фоне неоднозначного вылета национальной сборной с ЧМ-2018.

Напомним, что африканская команда при равенстве в других показателях уступила место в плей-офф мундиаля Японии по принципу подсчёта полученных карточек.

"Мы полагаем, что, узнав о голе Колумбии в ворота Сенегала, сборная Японии фактически бросила играть, поскольку её это устраивало. Но это противоречит принципам футбола. Ещё больше шокирует то, что тренер сборной Японии даже не отрицал данный факт. На послематчевой пресс-конференции он подтвердил, что старался сохранить счёт 0:1. Федерация футбола Сенегала сожалеет о том, что сборная Японии не придерживалась принципов фэйр-плей. Она ощущала свою безнаказанность. В таких случаях правило подсчёта карточек теряет смысл" - говорится в письме сенегальской федерации, адресованном ФИФА.

Не пропустите: Представитель ФИФА прокомментировал выход сборной Японии в плей-офф ЧМ-2018 по принципу фэйр-плей. | http://soccernews.ru