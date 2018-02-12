Федерация футбола Украины представила официальный мяч финала Лиги Чемпионов сезона 2017/2018.

Отметим, что финал ЛЧ-2018 пройдет 26-го мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

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